 

Рупор кремлевской пропаганды: Похоронили корейского генерала

15.12.2024, 11:50, Разное
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Потужная перемога ЗСУ.

Источник: Colonel Cassad


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