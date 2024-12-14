Рупор кремлевской пропаганды: Импичмент президенту Южной Кореи

Президент Южной Кореи пытавшийся устроить военный переворот, который позорно провалился, таки получил свой заслуженный импичмент.

Парламент Южной Кореи со второй попытки проголосовал за импичмент президенту. Это было ожидаемо. Теперь его рано или поздно посадят (началось расследование по обвинению в государственной измене и метяже), а Южную Корею ждут новые парламентские выборы. К власти практически наверняка придет нынешняя оппозиция.

Граждене президенты Южной Кореи. Готовьте захват власти настоящим образом!

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