Самый вкусный торт в домашних условиях: можно и на праздник

Ингредиенты: Для теста: Мед — 120 г

Сахар — 80 г

Масло сливочное — 110 г

Яйцо — 1 шт.

Мука — 450 г

Разрыхлитель — 1 ч.л.

Корица молотая — 1 ч.л.

Гвоздика молотая — 1/4 ч.л.

Кардамон молотый — 1/4 ч.л.

Орехи (грецкие, миндаль или фундук) — 70 г Для крема: Сметана — 600 г

Сахарная пудра — 150 г

Ванилин — 1 пакетик Приготовление: Шаг 1: Приготовление теста Подготовка ингредиентов: Смешайте мед, сахар и сливочное масло в небольшой кастрюле. Поставьте ее на средний огонь и нагревайте, постоянно помешивая, пока смесь не станет однородной и сахар полностью не растворится. Добавление яиц: Снимите кастрюлю с огня и добавьте яйцо. Быстро перемешивайте, чтобы яйцо не свернулось от тепла. Специи и мука: В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель, корицу, гвоздику и кардамон. Постепенно всыпайте эту сухую смесь в жидкую, постоянно перемешивая, чтобы избежать комочков. Замесите мягкое тесто. Охлаждение: Оберните тесто пищевой пленкой и уберите в холодильник на 30 минут. Шаг 2: Формирование слоев Разогрев духовки: Разогрейте духовку до 180°C. Формовка: Разделите охлажденное тесто на 8 равных частей. Раскатайте каждую часть в тонкий круг диаметром около 22-24 см. Положите раскатанное тесто на противень, выстеленный бумагой для выпечки, и проколите вилкой в нескольких местах, чтобы оно не вздувалось. Выпечка: Выпекайте каждый слой около 7-10 минут, пока они не станут золотистыми. Дайте слоям остыть перед сборкой торта. Шаг 3: Приготовление крема Взбивание сметаны: В большой миске взбейте сметану с сахарной пудрой и ванилином до получения пышного крема. Шаг 4: Сборка торта Первый слой: Положите первый слой теста на сервировочную тарелку и щедро смажьте его кремом. Посыпьте измельченными орехами. Сборка остальных слоев: Повторяйте процедуру, чередуя слои теста, крема и орехов, пока все слои не будут использованы. Последний слой: Верхний слой торта также покройте кремом и украсьте остатками орехов. Шаг 5: Охлаждение Пропитывание: Накройте торт пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 6-8 часов, чтобы он пропитался. Подача Перед подачей на стол можете дополнительно украсить торт орехами, ягодами или шоколадной стружкой. Наслаждайтесь этим вкусным и ароматным десертом! Приятного аппетита!