 

Самый вкусный торт в домашних условиях: можно и на праздник

14.12.2024, 22:25, Новости дня
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Ингредиенты:

Для теста:

  • Мед — 120 г
  • Сахар — 80 г
  • Масло сливочное — 110 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Мука — 450 г
  • Разрыхлитель — 1 ч.л.
  • Корица молотая — 1 ч.л.
  • Гвоздика молотая — 1/4 ч.л.
  • Кардамон молотый — 1/4 ч.л.
  • Орехи (грецкие, миндаль или фундук) — 70 г

Для крема:

  • Сметана — 600 г
  • Сахарная пудра — 150 г
  • Ванилин — 1 пакетик

Приготовление:

Шаг 1: Приготовление теста

  • Подготовка ингредиентов: Смешайте мед, сахар и сливочное масло в небольшой кастрюле. Поставьте ее на средний огонь и нагревайте, постоянно помешивая, пока смесь не станет однородной и сахар полностью не растворится.
  • Добавление яиц: Снимите кастрюлю с огня и добавьте яйцо. Быстро перемешивайте, чтобы яйцо не свернулось от тепла.
  • Специи и мука: В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель, корицу, гвоздику и кардамон. Постепенно всыпайте эту сухую смесь в жидкую, постоянно перемешивая, чтобы избежать комочков. Замесите мягкое тесто.
  • Охлаждение: Оберните тесто пищевой пленкой и уберите в холодильник на 30 минут.

    • Шаг 2: Формирование слоев

  • Разогрев духовки: Разогрейте духовку до 180°C.
  • Формовка: Разделите охлажденное тесто на 8 равных частей. Раскатайте каждую часть в тонкий круг диаметром около 22-24 см. Положите раскатанное тесто на противень, выстеленный бумагой для выпечки, и проколите вилкой в нескольких местах, чтобы оно не вздувалось.
  • Выпечка: Выпекайте каждый слой около 7-10 минут, пока они не станут золотистыми. Дайте слоям остыть перед сборкой торта.

    • Шаг 3: Приготовление крема

  • Взбивание сметаны: В большой миске взбейте сметану с сахарной пудрой и ванилином до получения пышного крема.

    • Шаг 4: Сборка торта

  • Первый слой: Положите первый слой теста на сервировочную тарелку и щедро смажьте его кремом. Посыпьте измельченными орехами.
  • Сборка остальных слоев: Повторяйте процедуру, чередуя слои теста, крема и орехов, пока все слои не будут использованы.
  • Последний слой: Верхний слой торта также покройте кремом и украсьте остатками орехов.

    • Шаг 5: Охлаждение

  • Пропитывание: Накройте торт пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 6-8 часов, чтобы он пропитался.

    • Подача

    Перед подачей на стол можете дополнительно украсить торт орехами, ягодами или шоколадной стружкой. Наслаждайтесь этим вкусным и ароматным десертом!

    Приятного аппетита!


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