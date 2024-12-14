Мнение: Новая Османская империя грядет!

Вчера на Стриме аж несколько человек мне задали одинаковый вопрос – каково будущее Сирии. Потрясает, конечно, эта пресловутая всемирная отзывчивость русского человека – тут в самой России всё летит в тартарары, но нет – мы переживаем за будущее Сирии.Я там довольно подробно отвечал, но сегодня, похоже, ситуация дополнительно разъяснилась, и весьма неожиданным образом: права на Сирию заявляет… Турция! Сегодня по блогам бродит запись недавнего выступления Эрдогана на партийном съезде его партии. Так вот, выступая перед “своими”, Эрдоган вдруг прямо заявляет, что “города, которые мы называем Алеппо, Идлиб, Хама, Дамаск и Ракка, станут нашими провинциями”. Основание? А за основание Эрдоган предлагает воспоминание, что “когда-то” (!) эти все Алеппы и Ракки были частью… Османской империи!

Вот это поворот! Главное, что все понимают – в Сирии государство исчезло и растаяло, как снег в апреле, сейчас у Турции там – самые боеспособные части, и противостоять им некому. То есть чисто физически Турция может забрать под себя все эти города хоть сейчас. Путину придется уже с Эдоганом переговариваться, разрешит ли ему Турция держать какие-то “базы” в Хмеймиме. Что-то подсказывает, что хрен там РФ, а не базы.

Но Эрдоган-то каков?! Он ведь, получается, что твой Путин – тоже возрождает былое “величие” в виде Османской империи, как Путипут размечтался о восстановлении Российской. Только у Эрдогана намного лучше получается, в том числе и за счет той самой вымечтанной Путиным РИ. Нет сомнения, что как и с Сирией, Турция сможет буквально щелчком пальцев прирезать себе и “независимый” Азербайджан вместе с “его” Карабахом, и в перспективе Грузию с Абхазией – причем без единого выстрела, строго добровольно! А там и Великий Туран грезится, с Саратовом, Татарией и Башкирией, и всей ватагой кавказских племен – Дагестан, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево- Черкесия…. Вольга-Вольга, муттер Вольга, Волга – великая ТАТАРСКАЯ река! Татарин с турком – братья-навек! Красота.

Интересно девки пляшут.