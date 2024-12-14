В России заблокировали QIP и Jimm

Россияне больше не смогут воспользоваться мессенджерами QIP и Jimm, не прибегая к средствам обхода блокировок. Власти утверждают, что эти программы широко применялись в экстремистском подполье, и поэтому было решено их заблокировать.

Злоумышленники пользовались тем, что протокол Jabber, поддерживаемый этими программами, до сих пор не попадал в поле зрения надзорных и правоохранительных органов. На компьютерах они использовали QIP 2012, а на телефонах устанавливали доработанный мультипротокольный Jimm.

«В качестве бонуса – аккумуляторы на старых телефонах держат заряд минимум 3-5 дней. При необходимости батарею можно поменять на заряженную за полминуты. Ввод текста на таких устройствах реально осуществлять даже не глядя на экран, в дождь. Идеальные инструменты для разного рода преступников, диверсантов, шпионов», – рассказал источник в рабочей группе по новому запрету.

Кроме того, оказалось, что патрульные полицейские не умеют проверять переписку в подобных мессенджерах – большинство из них считают, что с помощью телефонов 2000-х годов можно только звонить, или вообще впадают в ступор, когда видят кнопки вместо сенсорного экрана.

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