Парламент Грузии избрал нового президента из единственного кандидата

Шестым президентом Грузии избран выдвиженец правящей партии “Грузинская мечта – Демократическая Грузия”, экс-депутат парламента Михаил Кавелашвили, бывший футболист.

Телеграмм-канал SOVA Грузия отмечает, что Кавелашвили был единственным кандидатом.

Глава государства в Грузии впервые избирался не прямым голосованием, а на заседании коллегии, состоявшей из 300 выборщиков. По данным Центральной избирательной комиссии, Кавелашвили получил 224 голоса, один бюллетень признан недействительным. По данным SOVA Грузия, в избирательную урну пустой бюллетень бросила член Верховного совета Абхазской автономной республики Ада Маршания, которая назвала Кавелашвили “плохим кандидатом”.

Нынешняя президент Грузии Саломе Зурабишвили была избрана на прямых выборах в 2018 году. Она отказывается уходить со своего поста до тех пор, пока не будут назначены новые парламентские выборы. “Это пародия на выборы президента и позор”, – сказала она накануне голосования выборщиков, в пятницу 13 декабря.