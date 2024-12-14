Госдума запретила россиянам украшать ёлки и окна гирляндами

Государственная дума приняла поправки в Федеральный закон «О пожарной безопасности», которые уточняют порядок использования электрических (световых) гирлянд гражданами для украшения праздничных ёлок и предметов интерьера.

Согласно новой редакции документа, россиянам запрещается вешать гирлянды на окна и любые деревья, в том числе искусственные. Исключение сделано только для органов государственной власти, а также для организаторов официальных мероприятий, проходящих под контролем сотрудников МЧС.

«Сколько пожаров у нас происходит в канун Нового года из-за этих гирлянд. Да и чуждо это нашей культуре — никогда на Руси не было традиции вещать что-то подобное на ёлки или в целом в избах», – сказал депутат Виталий Милонов.

За гирлянду на окне или новогодней ёлке нарушителей правопорядка будут привлекать к административной ответственности — штрафу в размере от 5 до 10 тысяч рублей, либо исправительным работам сроком до 100 часов.

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