Мнение: Россия без хиджаба



Тегеран при шахе Пехлеви, 1970е. Непокрытые женщины!

В Иране взбесившиеся муллы продолжают превращать страну в образцовый религиозный зверинец:

“Новый закон в Иране ужесточает наказания для женщин за неправильное ношение хиджаба вплоть до смертной казни

Закон криминализирует «наготу, непристойность, неприкрытость и плохое одеяние» или ужесточает наказания в тех случаях, когда оно уже было предусмотрено.

Документ предусматривает порку, большие штрафы, тюремные сроки, ограничения на образование и работу для женщин и девочек, которые нарушают его требования.

По словам правозащитников, новый свод правил создает условия для ужесточения репрессий в отношении иранских женщин и еще больше ограничивает их в повседневной жизни”.

А на фото выше – как выглядели и вели себя иранские женщины при шахе, то есть до того, как страну захватили полуграмотные персидские крестьяне во главе со спущенными с поводка “духовными лидерами”. Это 70е годы, когда Иран был вполне светской, нормальной, европейской с виду страной, с рок-н-роллом и дискотеками.

Сейчас в Иране вот так, с голыми коленками, ходить просто нельзя, немыслимо. Забьют, сгноят в тюрьме, запорют. А ведь это было в 70е – каких-то полвека назад. И так оскотинились. В связи с этим приходят в голову невольные ассоциации – а до какой степени скотства, вызванного нагнетаемым крестьянским “благочестием”, успеет дойти Россия? Во что превратятся наши города, если (когда!) возобладает вся эта нынешняя дугинщина? Боюсь, обязательными платками на головах и распеванием обязательных частушек под гармошку дело не ограничится. Частушками, славящими партию, правительство и невероятную “русскую духовность”.

Как низко мы ЕЩЕ провалимся? Жителям Тегерана в 70е в голову не могло прийти, что у них станут вешать женщин за отсутствие хиджаба. ПО ЗАКОНУ. Их бы, наверно, стошнило, если их перенести в Тегеран сегодня. А что будет с нами, если нас перенести в Москву лет через 10-15? Кровь из глаз?