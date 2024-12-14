Генерал-губернатор Османского края Башар Асад торжественно открыл железнодорожную линию Левант-Магадан

С центрального вокзала Дамаска в свой первый рейс отправился скорый курьерский паровоз №1453 «Левант-Майдан-Магадан», на котором жители Османского края и прилегающих земель смогут добраться до Беломорья всего за две седмицы.

Торжественной церемонию открыл лично генерал-губернатор Османского края Башар Асад, который поблагодарил Императора Всероссийского Владимира I за неустанную помощь своим чадам из Леванта и поклялся, что новый маршрут всегда будет заполнен пассажирами.

«Благодаря нашему Великому Государю благодать снизошла на наш регион, который теперь приобщился к великой Русской северной природе. Восславим Российскую империю, в составе которой народ Леванта обрёл подлинный покой и успокоение», – сказал генерал-губернатор.

Паровоз из Леванта в Магадан будет ходить раз в неделю. За один рейс он сможет принять в свои вагоны до 1000 пассажиров III класса и по 100 гостей I и II классов.

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