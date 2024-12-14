Рупор кремлевской пропаганды: Хмеймим. Декабрь 2024

Спутниковые фотографии авиабазы Хмеймим в Латакии. Снято в декабре 2024 года.

Пока что база остается в подвешенном состоянии. С боевиками ХТШ захватившими власть в Сирии сейчас идут переговоры по поводу сохранения этих баз в Сирии.

С остальной Сирии войска сейчас оттягивают к Тартусу и Хмеймиму. Колонны техники пока что без серьезных инцидентов двигаются в направлении Латакии. Посольство в Дамаске сейчас фактически охраняется ХТШ (внешний периметр). Ситуация идентична Кабулу после падения режима Гани, когда посольский комплекс охраняли боевики Талибана.

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