В новом рекомендованном переводе «Гарри Поттера» Волан-де-Морт станет положительным персонажем

В новом российском издании саги о Гарри Поттере Волан-де-Морт наконец-то станет положительным персонажем – в этом заверили сотрудники Главлита, причастные к переизданию книги.

До этого независимые эксперты пришли к выводу, что в англосаксонской культуре эта серия служила для «пропаганды неолиберализма с целью растления российской молодёжи».

Серию книг по-прежнему продолжат издавать на территории России, но внесут в них ряд поправок, защищающих традиционные ценности. Так, Волан-де-Морт станет положительным персонажем, защищающим Британию от «либеральных выродков» из экстремистской организации «Орден Феникса». Как рассказал один из цензоров Дмитрий Емец, в новой редакции Волан-де-Морт после прихода ко власти установит в Британии «закон, порядок и патриотизм» и поставит на место «маглоагентов и предателей крови, стремившихся нарушить конституционный строй министерства магии».

В последней книге вскроется истинное лицо Альбуса Дамблдора – он окажется манипулятором, ненавидящим магический мир и желающего наводнить его грязнокровками на деньги британского немагического премьер-министра. Согласно новой концепции, Дамблдор с детства развращает «глупого школьника» Гарри Поттера, снимая колдовидео с клеветой на политическую партию «Пожиратели Смерти» и размещая их в стенгазете Хогвартса. К счастью, в последней книге Гарри признаёт свои заблуждения и примыкает к Волан-де-Морту, отвергая все инсинуации политических интригантов.

—