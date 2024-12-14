Никита Кологривый обошел Леонардо Ди Каприо по популярности

Известие уже вызвало бурное обсуждение среди поклонников отечественного кино. Рейтинг был составлен на основе анализа кликов пользователей, что подчеркивает растущую популярность Кологривого в российском кинематографе.

На втором месте в рейтинге оказался британский актер Джейсон Стэйтем, известный своими ролями в экшен-фильмах. Замкнул тройку лидеров Леонардо Ди Каприо, который на протяжении многих лет остается одним из самых востребованных и признанных актеров в мире. Интересно, что популярность Кологривого значительно возросла за последний год. Теперь его грядущие работы в различных проектах привлекают еще большее внимание зрителей.

Что касается актрис, то самой популярной в этом году стала Ана де Армас, прославившаяся благодаря своим ролям в таких фильмах, как “Достать ножи” и “Бегущий по лезвию 2049”. На втором месте расположилась российская актриса Юлия Снигирь, которая произвела впечатление на зрителей своей игрой в недавно вышедшей экранизации “Мастера и Маргариты”. Третье место заняла Маргарет Куолли, звезда скандальной “Субстанции”.

В мире режиссуры также произошли интересные изменения. Наиболее “кликабельным” режиссером стал Гай Ричи с его работой над “Министерством неджентльменских дел”. Второе место у Квентина Тарантино, а третье — у японского мастера анимации Хаяо Миядзаки.