 

Россия ведет переговоры с новыми властями Сирии о сохранении своих военных баз

13.12.2024, 23:50, Новости дня
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Россия ведет переговоры с новыми властями Сирии о сохранении двух своих военных баз на территории страны. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на свой источник, знакомый с ходом переговоров.

“В настоящее время Москва ведет переговоры с представителями новых властей о сохранении присутствия в Сирии и прежнего статуса российских военных баз в Тартусе и Латакии. Российская сторона заручилась временными гарантиями безопасности, поэтому военные базы функционируют в обычном режиме”, – заявил собеседник агентства.

Накануне замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщил, что базы РФ продолжают находиться на сирийской территории и пока других решений не принималось. По его словам, все исходят из того, что борьба с терроризмом в ближневосточном регионе не окончена.


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