 

Мнение: Умер Сергей Маркелов (gaz_v_pol)

13.12.2024, 23:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Позавчера во сне умер геометр Сергей Маркелов, блог gaz-v-pol в Живом Журнале. На многие статьи Сергея я ссылался, некоторые публиковал у себя (например: носилки, бездомные, доходные дома). Также Сергей был несгибаемым борцом со спамерами: подавал на них в суд, добился хороших результатов и вдохновил многих последовать своему примеру.

Цитирую с сайта центра, в котором Сергей преподавал (ссылка):

Не стало Сережи Маркелова.

Замечательного геометра, автора многих ярких задач, умевшего удивительно ярко и душевно рассказывать о математике. Надежного друга, чуткого и отзывчивого человека.

Наши соболезнования семье и друзьям.

Прощание в субботу, 14 декабря. В 12:30 Хованский крематорий (ул. Адмирала Корнилова, 42). Потом поминки в МЦНМО (примерно с 15 часов).

Кто может, добавьтесь, пожалуйста, в группу, чтобы мы могли оценить количество людей (ссылка).

Источник: Место для дискуссий


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Разгул демократии на Гаити

13.12 / Специалисты «Росатома» выводят из эксплуатации легендарный реактор

13.12 / Мнение «аналитика»: О полной пор***графии… Что в ВСУ делают со Старлинком?

13.12 / Мнение: Кризис перепроизводства в Китае, китайский метод получения железа и металлические санкции против США

13.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Единое пространство для дронов и самолетов в Сибири

13.12 / Мнение «аналитика»: О тайном бегстве президента… Что делать дальше будем?

13.12 / Мнение: Как маленькая Польша собирается бороться против большой России

13.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Не более преступно…

13.12 / Входящие звонки и SMS станут платными с 1 января 2025 года

13.12 / Электромобили Hyundai теперь можно просто купить на Amazon

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика