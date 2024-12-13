Мнение: Умер Сергей Маркелов (gaz_v_pol)

Позавчера во сне умер геометр Сергей Маркелов, блог gaz-v-pol в Живом Журнале. На многие статьи Сергея я ссылался, некоторые публиковал у себя (например: носилки, бездомные, доходные дома). Также Сергей был несгибаемым борцом со спамерами: подавал на них в суд, добился хороших результатов и вдохновил многих последовать своему примеру.

Цитирую с сайта центра, в котором Сергей преподавал (ссылка):

Не стало Сережи Маркелова.

Замечательного геометра, автора многих ярких задач, умевшего удивительно ярко и душевно рассказывать о математике. Надежного друга, чуткого и отзывчивого человека.

Наши соболезнования семье и друзьям.

Прощание в субботу, 14 декабря. В 12:30 Хованский крематорий (ул. Адмирала Корнилова, 42). Потом поминки в МЦНМО (примерно с 15 часов).

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