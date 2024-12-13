 

Киркоров готов исполнить роль Деда Морозе за немалые деньги

13.12.2024, 21:35, Новости дня
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Скоро наступят новогодние праздники, и популярные артисты готовятся к работе без выходных. Филипп Киркоров не только планирует посетить корпоративы, но и готов исполнить роль Деда Мороза – правда, за немалые деньги.

По сообщениям в Сети, за превращение в зимнего волшебника певец просит минимум 12 миллионов рублей, однако эта цифра может измениться в любую минуту. Он обещает прийти в костюме Деда Мороза, поздравит детей, споет свои хиты. По словам артиста, уже есть пять заказов на этот образ.

Стоит отметить, что Дед Мороз Филиппа Киркорова будет отличаться от привычного образа: благодаря тренировкам и спорту у него появились мышцы и татуировки. Декабрь и январь для Киркорова – месяцы плотной работы. Еще до начала каникул он планирует активно выступать на разных мероприятиях, развлекая публику чаще обычного.

Напомним, ранее Киркоров представил свой клип под названием “Черная пантера”, который может посоперничать с настоящим блокбастером. В клипе приняли участие звезды российской эстрады, которых Филипп Бедросович запер в золотой клетке. Съемки проходили в доме артиста. Во время них были выбиты окна, испорчена мебель и костюмы исполнителя. Киркоров признался, что данный клип частично основан на реальных событиях его жизни.


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