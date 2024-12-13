Невыполнимый ТЕСТ по советским фильмам

ВОПРОСЫ

1. По мотивам какого литературного произведения Эльдар Рязанов снял фильм “Жестокий романс”?

А. “Бесприданница”

Б. “Три сестры”

В. “Евгений Онегин”

2. Какому персонажу из фильма “Двенадцать стульев” принадлежит фраза: “Время, которое у нас есть, — это деньги, которых у нас нет”?

А. Остапу Бендеру

Б. Эллочке

В. Ипполиту Матвеевичу

3. Какой из нижеперечисленных советских фильмов получил премию “Оскар” в номинации “Лучший фильм на иностранном языке”?

А. “Москва слезам не верит”

Б. “Иван Васильевич меняет профессию”

В. “Бриллиантовая рука”

4. Какую сумму выиграла в лотерее Таня из фильма “Спортлото-82”?

А. 10 тысяч

Б. 15 тысяч

В. 20 тысяч

5. Сколько жен было у бандита Абдуллы из фильма “Белое солнце пустыни”?

А. 9

Б. 5

В. 1

6. В каком знаменитом советском фильме звучала фраза: “Вы привлекательны, я чертовски привлекателен… Чего время терять?”?

А. “Обыкновенное чудо”

Б. “Где находится нофелет?”

В. “Москва слезам не верит”

7. “Песню бродячего певца” исполнил солист Ленинградского Малого оперного театра Артур Почиковский. В каком кино ее можно услышать?

А. “Приключения электроника”

Б. “Человек-амфибия”

В. “Хозяин тайги”

ОТВЕТЫ

1. А. “Бесприданница”

2. А. Остапу Бендеру

3. А. “Москва слезам не верит”

4. В. 20 тысяч

5. А. 9

6. А. “Обыкновенное чудо”

7. Б. “Человек-амфибия”