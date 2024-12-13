Рупор кремлевской пропаганды: Не более преступно…

Возвращение Донбасса и Новороссии в РФ не более "преступно", чем слияние ФРГ и ГДР в 1990 году (c) Медведев

1. На ФРГ должны быть наложены санкции за незаконную оккупацию и аннексию ГДР.

2. ФРГ должна вывести войска за границы 1990 года.

3. ФРГ должна выплатить компенсации жителям ГДР за разрушения и жертвы нанесенные оккупацией.

4. Сборные ФРГ до прекращения оккупации должны выступать под белым флагом.

5. Все живые немецкие канцлеры начиная с Коля должны быть переданы в Гаагу в МУС.

Только так будет утвержден принцип нерушимости границ и сохранен порядок основанный на правилах.

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