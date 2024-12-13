Рупор кремлевской пропаганды: Не более преступно…
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Возвращение Донбасса и Новороссии в РФ не более "преступно", чем слияние ФРГ и ГДР в 1990 году (c) Медведев
1. На ФРГ должны быть наложены санкции за незаконную оккупацию и аннексию ГДР.
2. ФРГ должна вывести войска за границы 1990 года.
3. ФРГ должна выплатить компенсации жителям ГДР за разрушения и жертвы нанесенные оккупацией.
4. Сборные ФРГ до прекращения оккупации должны выступать под белым флагом.
5. Все живые немецкие канцлеры начиная с Коля должны быть переданы в Гаагу в МУС.
Только так будет утвержден принцип нерушимости границ и сохранен порядок основанный на правилах.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет