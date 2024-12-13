 

Рупор кремлевской пропаганды: Не более преступно…

13.12.2024, 20:10, Разное
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Возвращение Донбасса и Новороссии в РФ не более "преступно", чем слияние ФРГ и ГДР в 1990 году (c) Медведев

1. На ФРГ должны быть наложены санкции за незаконную оккупацию и аннексию ГДР.
2. ФРГ должна вывести войска за границы 1990 года.
3. ФРГ должна выплатить компенсации жителям ГДР за разрушения и жертвы нанесенные оккупацией.
4. Сборные ФРГ до прекращения оккупации должны выступать под белым флагом.
5. Все живые немецкие канцлеры начиная с Коля должны быть переданы в Гаагу в МУС.

Только так будет утвержден принцип нерушимости границ и сохранен порядок основанный на правилах.

Источник: Colonel Cassad


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