 

Власти Австрии пообещали по тысяче евро беженцам из Сирии, решившим вернуться на родину

13.12.2024, 18:55, Новости дня
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Власти Австрии пообещали выплатить по 1 тыс. евро беженцам из Сирии, решившим вернуться на родину.

“Австрия окажет поддержку сирийцам, которые пожелают вернуться на родину. Они получат выплату в размере 1 тыс. евро. Страна нуждается в своих гражданах в период восстановления”, – написал в своем Х-блоге канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Нехаммер добавил, что процесс рассмотрения заявок на предоставление убежища для сирийцев по-прежнему заморожен.

Austria will support Syrians, who wish to return to their home country, with a return bonus of 1,000 Euro. The country now needs its citizens in order to be rebuilt. Ongoing asylum procedures for Syrian citizens in Austria will continue to be suspended.

— Karl Nehammer (@karlnehammer) December 13, 2024


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