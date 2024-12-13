 

Тест: угадайте названия культовых советских фильмов о летчиках по фото актеров

13.12.2024, 14:55, Новости дня
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Советские фильмы о летчиках изображают сильных духом пилотов как отважных профессионалов. На борту нередко возникают экстремальные ситуации, требующие высшего мастерства пилотов и самоотверженности стюардесс.

Среди фильмов об авиации можно найти как комедии, так и мелодрамы. Романтики вдохновляются историями о любви летчиков к небу и их избранницам. Эти фильмы напоминают о том, что авиация — это не только риск, но и романтика, где каждый полет может стать началом новой истории.

Попробуйте пройти тест, который составлен из фотографий актеров. Нужно узнать название фильма, в котором эти артисты снимались.

1. Летчик Сергей Беляев разбивает доверенный ему самолет. Ученица летной школы Галя Быстрова, которой нравится Беляев, к сожалению, стремится ему подражать и в воздухе. Позднее, вняв мудрым советам начальника Рогачева, они становятся опытными пилотами.

А) “Летчики”

Б) “Истребители”

В) “Хроника пикирующего бомбардировщика”

2. В одном летном училище учились два товарища. Дружбы их была крепка, но синие глаза девушки Вари разлучили друзей.

А) “Летчики”

Б) “Истребители”

В) “Два капитана”

3. Биографическая киноповесть о легендарном летчике, герое Советского Союза.

А) “Повесть о настоящем человеке”

Б) “Валерий Чкалов”

В) “Воздухоплаватель”

4. Рассказ о жизни советских людей накануне и в первые дни войны. Немолодой уже отважный летчик Баранов влюблен в начинающую певицу Наташу Куликову.

А) “Небесный тихоход”

Б) “Беспокойное хозяйство”

В) “Воздушный извозчик”

5. А это фильм режиссера Семена Тимошенко, вышедший в прокат в 1945 году.

А) “Истребители”

Б) “Небесный тихоход”

В) “Летчики”

Правильные ответы:

1. — А) “Летчики”

2. — Б) “Истребители”

3. — Б) “Валерий Чкалов”

4. — В) “Воздушный извозчик”

5. — Б) “Небесный тихоход”


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