Жителей Парижа начали штрафовать на 1200 евро за рождественские ёлки в домах, которые видны с улицы

В Париже полиция начала патрулировать улицы и штрафовать домовладельцев, устанавливающих рождественские ели таким образом, чтобы их было видно снаружи.

Согласно решению городского совета, принятому ещё в прошлом году, подобная демонстрация приравнивается к религиозному экстремизму, поскольку «оскорбляет чувства людей других конфессий».

Поскольку законодательство Франции гарантирует свободу вероисповедания в том числе и христианам, сама по себе установка ели не считается преступлением, в отличие от её публичной демонстрации. Ещё в 2019 году парижский суд впервые оштрафовал горожанина за пост в соцсети, в котором он показал своё новогоднее дерево – это было признано «антимусульманским актом» и проявлением «языка ненависти».

– Установлено, что демонстрация рождественских елей – не просто оскорбительное поведение, но и один из факторов провоцирования преступности, – заявил начальник полиции Парижа Реми Фабьен. – В 2023 году мы неоднократно фиксировали ситуации, когда людей провоцировали символы одной из религий и они были вынуждены проникать в помещения для дальнейших разбирательств, в том числе с демонтажом окон и дверей.

В этом году, как утверждалось, неравнодушные французы намеревались организовать патрули, которые проследили бы за отсутствием видимых с улицы новогодних деревьев, однако теперь необходимость отпала – этим займётся полиция. Штраф составит 1200 евро на первый раз и до 5000 евро в случае рецидива в течение 5 лет.

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