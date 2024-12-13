 

Археологи обнаружили древнейшую пушку США

13.12.2024, 12:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В 2020 году археологи обнаружили в штате Аризона самое старое огнестрельное оружие в США — бронзовую крепостную пушку времен экспедиции Васкеса де Коронадо, которая имела место 480 лет назад. Пушка была найдена на полу саманного жилища в Аризоне в бывшем поселении испанских конкистадоров Сан-Джеронимо III.

По результатам радиоуглеродного анализа удалось определить время создания орудия — 1539-1542 годы. Его длина 106 см, вес -18 кг. По всей видимости, пушка была отлита в Мексике или на Карибах. Судя по найденным рядом предметам — сломанным мечам, кинжалам, рыболовным крючкам, керамическим изделиям и другим артефактам при полном отсутствии следов пороха в стволе, найденное орудие никогда не стреляло.

Испанская экспедиция под руководством Коронадо отправилась из Мексики в поисках легендарных семи богатых золотом городов Сиболы на юго-западном побережье Америки. Все это оказалось красивым мифом, зато участники экспедиции стали первыми европейцами, увидевшими Большой Каньон.Источник &#8212 PopMech


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.12 / Мнение «аналитика»: Об ударе США по России… Байден стал стар и ему всё равно?

13.12 / Мнение: МСМ-1. Трест, который лопнул

13.12 / Рупор кремлевской пропаганды: 18-й

13.12 / «Большая победа для индустрии» – в Witcher 4 можно будет играть только за женщин

13.12 / В Австрии возможно умер кот Шрёдингера – «Ну да и пёс с ним»

13.12 / Подморозит на выходные

13.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Трамп о мирных переговорах с Путиным

13.12 / Утяшева впервые откровенно рассказала о строжайших запретах в своей жизни

13.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Отступление ВСУ и этнические чистки

13.12 / Мнение: Облавы в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика