Археологи обнаружили древнейшую пушку США

В 2020 году археологи обнаружили в штате Аризона самое старое огнестрельное оружие в США — бронзовую крепостную пушку времен экспедиции Васкеса де Коронадо, которая имела место 480 лет назад. Пушка была найдена на полу саманного жилища в Аризоне в бывшем поселении испанских конкистадоров Сан-Джеронимо III.

По результатам радиоуглеродного анализа удалось определить время создания орудия — 1539-1542 годы. Его длина 106 см, вес -18 кг. По всей видимости, пушка была отлита в Мексике или на Карибах. Судя по найденным рядом предметам — сломанным мечам, кинжалам, рыболовным крючкам, керамическим изделиям и другим артефактам при полном отсутствии следов пороха в стволе, найденное орудие никогда не стреляло.

Испанская экспедиция под руководством Коронадо отправилась из Мексики в поисках легендарных семи богатых золотом городов Сиболы на юго-западном побережье Америки. Все это оказалось красивым мифом, зато участники экспедиции стали первыми европейцами, увидевшими Большой Каньон.Источник — PopMech