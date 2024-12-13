 

В США из тюрьмы досрочно освобожден сводный брат Халида Машаля

13.12.2024, 12:15, Новости дня
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В США после 16 лет заключения освобожден из тюрьмы Муфид Абд аль-Кадэр Машаль – сводный брат одного из лидеров ХАМАСа Халида Машаля. Он был приговорен к 20 годам лишения свободы в 2008 году за незаконную деятельность в рамках организации “Фонд помощи и развития Святой Земли”, которая финансировала террористическую организацию ХАМАС.

Об этом пишут арабские и израильские СМИ.

После досрочного освобождения Муфид Машаль был направлен в реабилитационный центр.

На данном этапе непонятно, связано ли как-то досрочное освобождение Муфида Машаля с ожидаемой сделкой между Израилем и ХАМАСом об “обмене пленными” и прекращении огня в Газе.


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