 

Блинкен – США предоставляют Украине дополнительную военную помощь на $500 млн

13.12.2024, 7:20, Новости дня
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Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении американской стороной дополнительной военной помощи Украине на сумму $500 млн.

“Соединенные Штаты предоставляют еще один значительный пакет срочно необходимых вооружений и техники нашим украинским партнерам”, – сказано в заявлении Блинкена. Он пояснил, что речь идет о дополнительной помощи, предоставляемой в рамках предыдущих сокращений запасов министерства обороны США.

Согласно заявлению Блинкена, новый пакет помощи включает боеприпасы для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты, беспилотные летательные аппараты, противоминные транспортные средства, транспортные средства высокой мобильности, легкие тактические транспортные средства, оборудование для биологической, химической, радиологической и ядерной защиты, системы Javelin, боеприпасы к стрелковому оружию, гранаты и учебное снаряжение, а также запасные части и вспомогательное оборудование.


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