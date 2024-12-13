Объявившая о беременности Меган Фокс купила роскошный дом за 8 миллинов долларов

Пара объявила о расставании всего через несколько недель после того, как Меган сообщила о своей беременности. По информации, предоставленной источниками TMZ, Фокс и Бейкер не жили вместе в течение последнего года их отношений.

Это решение было принято после того, как Меган начала беспокоиться о своей безопасности из-за стиля жизни рэпера, который часто принимал у себя гостей в своем доме. В результате актриса решила, что ей будет лучше переехать в новое место, обеспечив себе и своему будущему ребенку спокойствие и комфорт.

Разрыв с Machine Gun Kelly произошел после того, как Фокс заподозрила его в переписке с другими женщинами. Эта ситуация добавила стресса в её жизнь, особенно учитывая, что у актрисы уже есть трое сыновей — 12-летний Ноа, 10-летний Бодхи и 8-летний Джорни — от бывшего мужа Брайана Остина Грина. Их развод в 2020 году стал результатом долгих десяти лет совместной жизни.

Интересно отметить, что Бейкер также является отцом 15-летней дочери Кейси, которую он воспитывает вместе со своей бывшей девушкой Эммой Кэннон. Теперь, когда Меган Фокс готовится к рождению своего четвертого ребенка, она сосредоточена на создании безопасной и уютной атмосферы для своей семьи.