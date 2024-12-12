Мнение: Отказ принимать старые доллары, Меркель про российский газ, присоединение Мексики и Канады к США

1. Тот, кто в 2024 верит в надёжность доллара, немного наивен. Происходит то, о чём я предупреждал как об одном из логичных и, следовательно, вероятных сценариях – бумажные доллары уже делят на «правильные» и на «неправильные», которые положить в банк не так-то легко (ссылка):



Банки по всему миру отказываются принимать купюры старого образца…

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Турецкие СМИ, в том числе T24, ранее писали, что обменники перестали принимать старые долларовые купюры на фоне появления большого количества фальшивых банкнот номиналом $50 и $100.

Нечто подобное было в СССР перед самым концом. В ходе так называемой Павловской реформы устроили внезапный обмен крупных банкнот на банкноты нового образца, причём на обмен отводилось только 3 дня, а для обмена крупных сумм наличности требовалось разрешение специальной комиссии. Это должно было стать первым шагом большого мероприятия по оздоровлению рубля, однако реформаторы завершить задуманное реформаторы не успели — Советский Союз развалился.

Банки, которые отказываются принимать доллары старого образца, резко подрывают доверие человечества к главной мировой валюте. Доллары на счетах могут в любой момент заблокировать, доллары в виде купюр — отказаться принимать. Видимо, США уже не считают нужным играть вдолгую, иначе они такого не допустили бы.

2. Германия продолжает страдать от дефицита и дороговизны энергии, от стагнации экономики из-за этого дефицита. Экс-канцлер Ангела Меркель напомнила немцам о временах, когда ситуация была другой и с энергией было всё хорошо (ссылка):



Поставки российского газа в Германию являются давней традицией и представляли выгоду для обеих сторон. Соответствующее заявление экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, сделанное в эфире телеканала France 2, приводит ТАСС.

Политик отметила, что Германия получала топливо по выгодной цене и «это была беспроигрышная ситуация», которая «началась во времена холодной войны» и продолжалась в период ее пребывания у власти. «Не думаю, что это было ошибкой», — указала Меркель, занимавшая пост канцлера с 2005 по 2021 год.

Ранее она подчеркивала, что по-прежнему считает правильным решение строить «Северный поток-2», отмечая, что важной задачей было получение дешевого газа для немецкой экономики, которого стране сейчас так не хватает.

Забавно, что именно Ангела Меркель приняла деятельное участие во взрыве Северных потоков. Как она признала лично, Германия ещё со времён Евромайдана была нацелена воевать против России. Как заявила фрау Меркель в интервью немецкому СМИ, уже в момент подписания Минских соглашений она планировала их сорвать.

3. Историк Александр Дюков пишет (ссылка):

Newsweek: “Трамп предложил Канаде и Мексике вместо субсидий стать частью США: «Мы субсидируем Канаду на более чем $100 миллиардов долларов в год. Мы субсидируем Мексику почти на $300 млрд. Нам не стоит этого делать. Зачем мы субсидируем эти страны? Пусть вместо этого станут новыми штатами»”.

А можно и нам эту логику взять на вооружение?

Лично я против. Раньше было бы «за», а вот теперь — уже нет. Насмотрелся на тех, кто находится в «Канаде и Мексике». Особенно на тех, кто когда-то был ярым врагом России, потом переехал к нам и стал громким патриотом, а теперь уже освоился и начал по старой привычке «качать режим» — вот только уже не в столице своего лимитрофа, а в Москве.