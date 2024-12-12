Рупор кремлевской пропаганды: Биржа NASDAQ отменяет гендерную квоту

Биржа NASDAQ отменяет гендерную квоту

Уходит эпоха. В США через суд отменили правила биржи Nasdaq, которая требовала набирать геев и лесбиянок в советы директоров.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (одобрив правила Nasdaq) «вторглась на территорию, выходящую далеко за рамки ее обычной компетенции», — написал в постановлении судья Эндрю Олдхэм, выступая от имени большинства судей Пятого округа.

Биржа установила целевые показатели разнообразия для компаний и требовать раскрывать гендерный и расовый состав совета директоров.

Для большинства компаний было требование в совете директоров иметь: женщину и представителя расового меньшинства или лесбиянку, гея, бисексуала, трансгендера или квира.

https://t.me/banksta/62197 – цинк

Дождались прихода Трампа.

Теперь часть трэша отменяют.

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