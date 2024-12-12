Мнение: Беспилотники выходят на дороги, санкции Китая в пользу России и сервера вместо телевизоров

1. Грузовиков-роботах на дорогах России становится всё больше: к примеру, много их в Петербурге, Москве и между двумя столицами. Речь уже идёт не об отдельных экземплярах, а о десятках машин (ссылка):



В 2021 г. первый беспилотный грузовик проехал по ЦКАД, а уже в сентябре этого года вице-премьер Виталий Савельев открыл движение для подобного транспорта по всей трассе М-11 «Нева», которая соединяет Москву и Санкт-Петербург. По его словам, к концу этого года автопарк на маршруте составит 43 автомобиля, а в 2025 г. он увеличится до 93 машин…

В единую сеть беспилотных логистических коридоров, помимо М-11, по которой уже ездят беспилотные грузовики, уже включены ЦКАД и автомагистраль М-12 «Восток». Всего планируется 20’000 км беспилотных дорог: в том числе транспортный маршрут Европа ‒ Западный Китай, автодороги М-1 «Беларусь», М-4 «Дон». Ожидается, что беспилотные коридоры на «умных» дорогах позволят на 15% снизить себестоимость перевозки, а средняя скорость движения машин при этом вырастет на 25%…

Немного занимательной математики. В России 2,5-3,5 млн грузовиков (данные разнятся). Если в 2025 году в России будет 100 беспилотных грузовиков, и их количество будет увеличиваться в два раза каждый год, то полностью беспилотным грузовой автопарк станет к 2040 году. Если вы водитель грузовика, и вы младше 45 лет, вам стоит крепко задуматься о будущем.

Впрочем, в реальности технологии такого рода могут «выстреливать» ракетой. Если беспилотных грузовиков станет больше, чем обычных, уже к 2028-2030 году, я не особо удивлюсь.

2. Кримсональтер пишет о санкциях, которые Китай ввёл против Запада и в пользу России (ссылка):



Тут Блумберг подогнал прекрасный хнык от американских и европейских производителей дронов для Украины (Bloomberg)

«Эскалация конфликта Китая с США по поводу торговли теперь распространяется на беспилотники, которые стали важной частью обороны Украины.

Производители в Китае недавно начали ограничивать продажи в США и Европу ключевых компонентов, используемых для создания беспилотных летательных аппаратов, по словам нескольких осведомленных источников, которые попросили не называть их имен, обсуждая конфиденциальную информацию. Эти шаги являются прелюдией к более широким ограничениям на экспорт деталей для беспилотников, которые, как ожидают западные чиновники, Пекин введет в новом году, сообщили источники.

Эти правила могут принять форму введения [прим. Кримсон: экспортных] лицензий на основе предполагаемого использования компонентов или (более мягкий вариант) введения требований к китайским компаниям уведомлять правительство о своих планах по отгрузке, по словам одного из источников. […]

По словам источников, ограничения на поставки компонентов для дронов повлияли как на американские, так и на европейские компании. Китайские производители двигателей, аккумуляторов и контроллеров полета ограничили объемы поставок или вообще прекратили поставки, заявили они. «Я слышу такую ​​историю каждые два-три дня», — заявил Лоренц Майер, генеральный директор Auterion, фирмы, которая поставляет программное обеспечение для беспилотников, в том числе для тех, которые развернуты на Украине. «Я уверен, что со временем это перерастет в новые ограничения».[…]

Ответные действия Пекина впервые предполагают, что торговые ограничения применяются к китайским товарам — или товарам с китайскими деталями — продаваемым поставщиками в самой стране и за ее пределами, что является попыткой повторить экстерриториальное действие санкций США и Европы».

Да, китайцы делают это не из любви к нам, а из желания сделать демонстративно больно американским партнёрам. Ну и ладно, в международных отношениях нет места для дружбы, морали и эмоций. Важно то, что процесс пошёл.

России это на пользу, так как нам дроны и запчасти к ним идут почти контрабандно, под видом безобидных гражданских изделий. А вот американским боевикам придётся теперь как-то выкручиваться. Так как США официально обозначает Китай в качестве врага №1, сделать это будет непросто.

3. Новости импортозамещения. Южные корейцы из Самсунга вроде как ушли из России (на самом деле, не совсем), однако их предприятия в России продолжают работать, приносят прибыль, и даже перестраиваются на выпуск новой интересной продукции (ссылка):

Бывший калужский завод Samsung приспособили под сборку серверов. <…>

На заводе в Калуге Samsung производил 100% всех продаваемых в России телевизоров и мониторов бренда, также продукция поставлялась в Казахстан, Молдавию, Монголию, Азербайджан, Армению, Белоруссию и Грузию. После начала СВО в 2022 г. Samsung покинул российский рынок и заморозил поставки в РФ – в том числе и компонентов для своего завода телевизоров, стиральных машин и холодильников в Калуге.

ООО «Самсунг электроникс рус Калуга», которому принадлежит завод, по-прежнему владеет южнокорейская головная структура Samsung Electronics Co. Ltd., следует из «СПАРК-Интерфакса». По данным Росреестра, площадь земли под заводом составляет 465 00 кв. м, до остановки в 2022 г. на нем работало около 1000 человек. Выручка предприятия по РСБУ в 2023 г. составила 2,6 млн руб., но чистая прибыль от продажи продукции, товаров, работ и услуг – 4,3 млрд руб.