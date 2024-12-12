Чиновник украл конфискованные деньги коррупционеров, которые выделили на строительство школы

Басманный суд Москвы приговорил к пяти годам заключения и штрафу в размере 100 миллионов рублей заместителя руководителя московского департамента образования Константина Мухина.

Следствию удалось доказать, что чиновник в начале 2023 года вступил в преступный сговор с руководителем одной из строительных компаний и вместе с ним организовал хищение бюджетных средств в особо крупном размере.

«Все украденные деньги были выделены на строительство школы, которая по документам начала работать в сентябре 2024 года. Однако всё это было только на бумаге, в реальности же на месте, где должны были учиться дети, находится пустырь», – сказал представитель столичного СК Фёдор Плевако.

По информации «Ведомостей», похищенные Мухиным деньги были конфискованы у другого столичного чиновника в 2021 году — тогда по решению того же Басманного суда на 100 миллионов рублей был оштрафован руководитель московского фонда капитального ремонта. Теперь дважды похищенные средства будут снова возвращены в бюджет; планируется, что их направят на реконструкцию дорог.

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