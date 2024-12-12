 

«Сбера» анонсировал умное кольцо с ИИ

12.12.2024, 18:35, Разное
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В ходе мероприятия AI Journey специалисты российского «Сбера» официально представили умное кольцо с искусственным интеллектом, получившее достаточно предсказуемое имя Sber.

Новинка, как и другие подобные гаджеты, способна определять ключевые параметры здоровья пользователя — измерение уровня кислорода в крови, определение частоты сердечных сокращений и температуры тела, контроль качества сна, а также уровня стресса.

Кроме того, умное кольцо Sber наделили нейросетью GigaChat MAX, которая позволяет устройству общаться с владельцем, корректно отвечать на его вопросы, а также давать советы на основе данных, получаемых с датчиков. К примеру, рекомендации о том, как изменить образ жизни или улучшить самочувствие.

В «Сбере» отмечают, что кольцо, выполненное из гипоаллергенных сверхпрочных материалов, имеет высокую точность сбора данных, так как такой форм-фактор обеспечивает плотное прилегание гаджета к коже — те же смарт-часы или фитнес-браслеты в этом плане отстают.

Умное кольцо от «Сбера» имеет массу 5 граммов, а время его автономной работы достигает недели. На прилавках гаджет появится в начале 2025 года, но ценник пока не назван.Источник &#8212 Сбер


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