Мнение «аналитика»: О большой ошибке Путина… Слишком щедрый подарок?

Многие говорят, что российский президент Владимир #Путин «своих не бросает». Даже если его личные обязательства перед «своими» реализуются в ущерб государственным интересам. За что главу государства критикуют и справа, и слева. Но «посёлок беглых президентов» в подмосковной Барвихе, который на днях пополнился ещё одним эвакуированным лидером, говорит, что эта критика не доходит до адресата.

Однако есть и более… гм… «интересные» примеры.

В социальных сетях появилась информация о предполагаемом выводе средств руководством Ельцин-центра через фирмы-прокладки. Согласно данным из СМИ, фонд «Индем», возглавляемый известным либералом Георгием Сатаровым, бывшим помощником Бориса Ельцина, получил 34,6 млн рублей на подготовку многотомного издания о 1990-х годах. Планировалось, что все восемь томов выйдут в свет ещё в 2019 году. Однако до сих пор ни одно издание так и не опубликовано.

Как утверждают информированные источники в ТГ, полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога в этой связи поставил руководству фонда ультиматум. Параллельно депутат Государственной Думы Михаил Делягин направил запрос в Генпрокуратуру с требованием проверить возможные факты коррупции. Однако эти усилия, по всей видимости, не приведут к результатам. Причина в особом правовом статусе Ельцин-центра, который не позволяет надзорным и правоохранительным органам проводить проверки его деятельности.

Центр действует на основании Федерального закона № 68 от 13 мая 2008 года. Этот нормативный акт освобождает учреждение от необходимости исполнять ряд положений Федерального закона «О некоммерческих организациях», включая обязательства предоставлять отчёты о своей деятельности, раскрывать данные о расходовании средств и источниках финансирования, а также проходить проверки соблюдения законодательства и целевого использования денежных средств. Таким образом, Ельцин-центр оказывается в уникальном положении, практически неподконтрольном государственному надзору.

Депутат Госдумы Владимир Исаков в начале 2024 года предпринял попытку изменить правовой статус центра, подготовив соответствующий законопроект. Документ был одобрен правовым управлением Госдумы, однако профильный комитет по культуре рекомендовал… отклонить инициативу. Под предлогом того, что в законопроекте «не были определены критерии объективной оценки деятельности президента РФ», который прекратил исполнение полномочий после 1 января 2000 года. Таким образом, попытки апеллировать к Генпрокуратуре, опираясь на действующие нормы, не принесут результата, поскольку закон напрямую блокирует подобные проверки.

И выходит, последний оплот «ельцинских либералов» получил легальную возможность быть над законом. То есть, по привычке «крысить» и «хрючить».

А не слишком ли щедрый это подарок ветеранам команды, причинившей России вред, который сопоставим с материальными потерями Великой Отечественной?

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