 

Наталья Фриске не смогла сдержаться из-за съемок Шепелева с Платоном: Так мерзко

12.12.2024, 17:25, Новости дня
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Дмитрий Шепелев поделился новостью о том, что его 11-летний сын впервые снялся в кино. Мальчик сыграл роль в сериале “Плакса”. Его персонаж оказался творческим ребенком, как и сам Платон, который очень похож на свой покойную маму Жанну Фриске. Эмоциональный комментарий на эту тему оставила сестра певицы Наталья Фриске.

Семья Жанны активно следит за жизнью ее сына через социальные сети, однако Дмитрий Шепелев препятствует их встречам с мальчиком. После смерти певицы отношения между ними ухудшились. Недавнее участие Платона вместе с отцом в сериале вызвало резонанс среди поклонников семьи. Наталья Фриске высказалась о съемках, отметив, что ей было бы приятно лично поздравить племянника, поведение Дмитрия вызывает у нее негативные эмоции.

“Так мерзко наблюдать”, — заявила 38-летняя Фриске, отметив, что карьера самого Дмитрия Шепелева переживает не лучшие времена.

Стоит отметить, его передача о животных “В кругу друзей” на канале “Россия-1” оказалась непопулярной, и контракт с ведущим был расторгнут. Тем временем, Дмитрий Шепелев на одном из светских мероприятий упомянул своего старшего сына и отметил, что гордится успехами Платона.

Напомним, недавно поклонники Жанны Фриске обрушились на Шепелев, который, по слухам, сливал прессе информацию о покойной супруге. Фанаты назвали его поведение недостойным.


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