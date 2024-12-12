Личное: “Заперлась в башне”

Автор в письме хочет избавиться от короны, вылезти из башни, перестать мечтать о принцах.

Но у нее нет ни башни, ни мечты о принцах, да и короны в письме особо не видать.

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Уважаемая Эволюция, добрый день,

Пишу в надежде на то, что моя история покажется вам интересной для разбора.

В последнее время вы часто поднимали тему КП, и я понимаю, что она (как и многие другие) для меня сложна и я каждый раз иду не то, что по приборам, а – вслепую, на ощупь, набивая шишки.

О себе: 39 лет, рапунцель, в браке не была, детей нет. Я приятно выгляжу, нравлюсь другим. В юности была в нескольких длительных отношениях, после – прилипала и сливалась мужчинам с ОЗ существенно выше, привлечь их внешними данными получалось, а удержать интерес не могла.

Конечно, я на тот момент ничего не знала про ОЗ и считала, что моя смазливая мордашка – подарок для любого мужчины. С 2018 года начала читать ваш блог, подтянула экономику, купила квартиру, но что касается мужчин – решила, что липкой быть не хочу, иначе не умею и заперлась в башне.

(Почему она в блоге про тикающие часики не читала?)

Жизнь немного мою спесь убавила, но все равно ловлю себя на том, что я считаю, что меня должны добиваться и не абы кто, а – принцы. Именно поэтому и пишу вам, т.к. в очередной раз оказалась в ситуации, когда не понимаю, где косяк, где слив, и на какие шаги у меня есть КП.

(Автор не считает, что ее должны добиваться принцы, она согласна на любого, как ясно будет дальше, но она хочет думать, что у нее – завышенная планка. Как думаете, почему?)

Я писала вам раньше, история на разбор не попала и она, к счастью, себя исчерпала. Закончилось все камбэком с пингами на протяжении нескольких месяцев, но без предложения серьезных отношений, я прекратила общение.

Тогда же после долгих лет сидения в башне в мою жизнь начал возвращаться мужской интерес. Он в целом всегда был, но в последние годы больше приятельски-дружеский, а тут появился именно романтический интерес разных мужчин (часто, увы, женатых). Я заметила (не знаю, важно ли это и связанные ли это события), что я чаще стала надевать платья, женственные костюмы и каблуки взамен удобного кэжуала.

(Оказывается башня автора – это отсутствие интереса мужчин)

Несколько лет я проработала в другом городе и езжу туда иногда проведать друзей. Чуть больше месяца назад коротала вечер в ресторане за барной стойкой, когда увидела ЕГО, входящим в ресторан. Он сел за бар через несколько стульев от меня, было видно, что он здесь бывает часто, персонал его знает.

(Она хочет серьезных отношений, но “коротает вечер за барной стойкой” в чужом городе. Почему она выбирает самые неподходящие места для знакомства?)

Он посматривал, как бы случайно. В какой-то момент за бар между нами сели другие гости, которые начали качать права, и мы стали переглядываться и улыбаться, наблюдая за ними. Потом он начал мне делать знаки глазами, его намеки мне не были ясны. Я начала собираться к выходу, он подошел и предложил составить ему компанию.

Мы просидели несколько часов. Назовем его Л., предполагаю, что его ОЗ немного выше моей. Ему 44, приятная спортивная внешность, не был в браке, детей нет. Мой семейный статус он прояснил (обычно все всегда удивляются, что я не в браке – это отдельная больная тема). Я сказала, что не местная, но периодически бываю в гостях в этом городе (в следующий раз буду примерно через месяц). Оказалось, что мы работаем в похожих организациях, его должность выше, но не существенно. Он выходец из рабочей специальности, я – офисный работник. Эту разницу между нами он подчеркивал и прибеднялся как бы. И в рестораны он не ходит и здесь он впервые, «я – парень из деревни, работал грузчиком, куда нам до вас, офисных работников».

Хотя мы оба из небольших городов и каждый из нас пробился в люди, и он здесь явно не впервые)) Еще больше он это подчеркивал панибратско-расхлябанной манерой общения. Чем больше он пил, тем быстрее перешел на мат, хотя для своего рабочего бэкграунда он еще неплохо держался)) Он сам рассказал, что на выходных пьянствует, на неделе придерживается физических нагрузок. В нашем возрасте это так себе, т.к. судя по всему он именно напивается, а не интеллигентно дегустирует)

Когда мы стали прощаться, Л. толи сказал, толи спросил «ну че, телефонами обмениваться не будем». Я сказала, что почему бы нет, обменялись, обнялись, я пошла в отель. Он позвонил, когда я подходила к отелю, и предложил посидеть в моем отеле и «бахнуть еще». Я напряглась и, как штурман, за всех все решила – я не хочу ни секс на одну ночь, ни отношения на расстоянии, поэтому в баре мы посидим и по домам.

(Она верно все решила, даже в баре сидеть было лишним, но почему-то называет свое нежелание секса на одну ночь с пьяным типом штурманством. Как думаете, почему? И почему она думает, что решила это за “всех”, то есть и за него?)

Когда я спустилась в бар, он успел познакомиться с сидящими там ребятами и заказал всем водки. Мы болтали, они спросили откуда мы, остановились ли в этом отеле, Л. сказал «да», я, услышав это, сказала «я-то остановилась здесь, а Л. – нет». Когда ребята ушли, Л. подсел близко ко мне и попытался меня поцеловать, я покачала головой. Он резко отсел и началось: «ты слишком закомплексованная. Ты так останешься и умрешь одна. А тебе надо замуж выходить и детей рожать», даже прическе моей досталось (я собрала волосы). Я расстроилась, но сколько не от его реакции, а от того, что мне, правда, надо замуж выходить и детей рожать. А от того, что я расстроилась – я расстроилась еще сильнее)))) Пожелала ему хорошего вечера и ушла в номер.

(Все его поведение было некрасивым. Приставал к чужим людям с водкой, общался с ними, а не с ней, потом резко насел с поцелуями. Но главное, издевательской была его речь, обращенная к ней. Автор ушла и правильно сделала. Но почему дальше она будет сомневаться?)

К моей решимости не идти на физическое сближение добавлялось также и то, что «а что дальше?»: переезжать я не буду, он тоже, ну не ради же секса на одну ночь. Подскажите, пожалуйста, насколько мой отказ был в КП, с учетом, что мужчина мне в целом был симпатичен.

Честно говоря, я не ждала продолжения общения, но утром он написал «доброе утро», я ответила. Перезвонил, спросил, что я делаю и почему я завтракаю одна. Я ответила: «тебя позвать надо было?». Он: «ну конечно, к чему все эти условности и стереотипы. Женщины все ждут чего-то: то что за них заплатят, то что за ними ухаживать будут. И остаются одни. Пусть ждут. А хороший завтрак – это обнаженный хороший мужчина рядом и шампанское. Ты че в старости вспоминать-то будешь? Как завтракала одна?». В этой толи бестактной, толи панибратской манере он общался. Я скорее больше слушала его, мычала в трубку, возможно, соглашалась с его болтовней невпопад.

(Манера не просто бестактная. Он звонит, чтобы “опустить ей цену”. Он чувствует, что она колеблется, сомневается, и ему интересно, что дальше. Такие мужчины как герой воспринимают подобные ситуации как торг. Она ему “хочу серьезного отношения”, а он ей “да брось, ты готова на любое отношение и еще согласна приплатить за это”)

Уехала. Он писал пару раз за прошедший с нашего знакомства месяц. Я спросила его как-то, не планирует ли он приезжать в мой город. Л. спросил «приглашаешь?», я ответила «спрашиваю». Он сказал, что приезжает сюда только по приглашению, чтобы провести время в приятной компании.

(Торг продолжается. Он ей “ну что, не надумала?”. Она ему: “Ну если будешь в моем городе, давай пообщаемся”. Он ей: “Нет, приеду, если пригласишь к себе”)

Т.к. я скоро ехала на публичное мероприятие в его город, предложила Л. присоединиться, он поблагодарил за приглашение и сказал, что встретит меня после его окончания, если я не возражаю. Дату поездки мы обсуждали в переписке.

После он не писал пару недель, я не писала сама тоже, т.к. все время боюсь быть липкой и навязчивой. Не знаю, как понять интерес при таком редком общении.

(Ей кажется, что у него может быть интерес к ней, но полное нежелание общаться. Почему?)

Когда настала дата моей поездки, у меня возникла дилемма: на какие поступки у меня есть КП, и не будет ли слиииивом написать ему о своем приезде.

(Она пишет “слиииив”, думая, что относится к тем девушкам, которые видят слив в нормальных шагах. Почему?)

Я решила, что за эти пару недель он мог потерять интерес ко встрече, про дату он знал и раз не пишет, то значит и не судьба. Да и к чему мне ввязывать себя в историю с мужчиной в другом городе (ЗВ?). Я на этом успокоилась, хорошо провела время, не вспоминала и не сожалела ни о своем решении, ни о том, что встреча не состоялась, так было все логично в моей голове.

(Все верно)

Он мне позвонил, когда я подходила к вокзалу на обратный поезд и не слышала его звонка. Я написала ему сообщение, что села в поезд, а звонок не слышала. Он ответил «Набирай как… Соскучился». Я спросила «как что?».

Он мне позвонил потом трижды и каждый раз менялся тон беседы.

В его первый звонок мы поговорили о том, как дела в целом. Ни слова не было про нашу встречу, он не поднимал, я тоже. У него был чуть больной голос, я поинтересовалась самочувствием и пожелала ему выздоровления. Л. в своей залихватской манере сказал, что его ничего не берет. Спросил меня, как прошло мое мероприятие, я поделилась. Л. рассказал, что будет Дедом Морозом у детей в детском доме, который у их организации под шефством, я восхитилась.

(Как думаете, почему он не спрашивал про их встречу и ждал, что она сама будет звонить и напоминать?)

У меня было ощущение, что он немного с грустью говорил, я натянула сову на глобус (а корону – на голову) и решила, что это как-то связано с нашей несостоявшейся встречей. Поэтому бодро написала ему после звонка, что его голос мне показался грустным.

Он позвонил чуть позже и начал с того, что я сильная независимая женщина, спросил меня, как я погуляла одна и какие вообще у меня планы на жизнь – выходить замуж, рожать детей. Я его спросила «а у тебя есть ко мне какие-то предложения?» (щипцы?). Л.: «Может сделать тебе предложение? А че, поженимся. Ты наденешь фату, и праздничные трусы и бра. Хотя, наверное, надо сначала немного узнать друг друга.».

(Он все еще издевается над ней. Но теперь его речь звучит более зло и обиженно. Все же он чувствует досаду, что она не позвонила ему. А она молодец)

В этот момент звонок прервался. Я передала общий смысл его речи, ничего ему не отвечала, встряла (помимо вопроса выше) дважды. Первый раз он рассуждал, что все женщины ждут принца на белом коне, я спросила его, какого цвета его конь, он даже растерялся. Второй раз он сказал: «ты что хочешь, чтобы я твой номер удалил, и никогда тебе больше не звонил и не писал? Мне прямо сейчас удалить твой номер?», я спросила его: «ты меня шантажируешь или что?».

Когда он позвонил третий раз (судя по всему уже изрядно подшофе), то сразу спросил: «почему ты не написала, что приехала?». Я ответила «а почему я должна писать?». Л.: «А кто должен писать? Я простой демократичный парень, без стереотипов и условностей. Ты хочешь семью и детей или хочешь остаться одна? Ну маякнула бы, что ты в городе». Я огрызнулась: «хочешь ли ты остаться один или хочешь семью и детей? И если хочешь, то почему ничего не делаешь?». Он ответил «типун тебе на язык». Еще несколько раз прозвучали его претензии, про маякнула бы. Пожелали друг другу здоровья, на том и разошлись.

(Пусть и незначительно, но ее СЗ подросла. Поэтому он перезванивает ей, не только из-за того, что пьет. Скорее выпивает он из-за досады)

Уважаемая Эволюция, помогите, пожалуйста, понять, на какие шаги у меня было КП и какие ошибки с Л. я допустила. Есть ли то, что нужно сделать в отношении Л., что может быть важно в целом, безотносительно того будем ли мы общаться с ним дальше. Я буду в его городе еще дважды в ближайшее время.

(Какие ошибки она допустила?)

В ситуации с Л., когда я решила, что не надо писать ему о том, что я приезжаю (по множеству указанных выше причин), мне было спокойно. Я умозаключила, что он не заинтересован и все было логично. А после его звонков с претензиями я расшаталась, особенно это не сложно, с учетом того, что я не вижу КП.

(Может быть она и научится видеть КП. Например, она верно видела, что он не заинтересован во встрече, во всяком случае рассчитывает, что ее интерес намного больше, чем его. И она верно увидела, что после облома уважение к ней и симпатия к ней с его стороны поднялись, он стал сожалеть, что не встретились. Осталось ей только самой не жалеть, что она не звала его на встречу. Это был его шаг, который он не пожелал сделать. А какой был ее правильный ход в ответ на его претензии?)

Спасибо вам за блог, многое я изменила в своей жизни благодаря ему.

С уважением,