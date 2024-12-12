 

РФ бежит из Сирии, следующая – Украина? Видеокомментарий Михаила Шейтельмана

12.12.2024, 16:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта “Непечатное. Говорим о главном”, предлагает вашему вниманию видеокомментарии Михаила Шейтельмана – о событиях, связанных с войной в Украине.

На этой неделе украинцы отмечают важные события на фронте. В Киеве уверены, что победа сирийской оппозиции является значимым шагом в геополитической борьбе с Россией. Это также подогревает уверенность, что украинские силы могут победить Россию в долгосрочной перспективе. Важно отметить, что продолжающиеся успехи Украины, такие как уничтожение комплексов С-400 и атаки морских дронов, дают надежду на успех в освобождении Крыма.

Также стоит отметить усилия Европы в поддержке Украины, несмотря на попытки РФ повлиять на выборы в Румынии. Страны ЕС продолжают поставки оружия и военную помощь, а также обучение украинских летчиков. Как это повлияет на дальнейшую динамику конфликта и что ждет Украину в будущем – смотрите в нашем новом видео.

Михаил Шейтельман – политтехнолог и писатель. Его называют тайным героем нескольких революций XXI века. Автор бестселлеров “Не такой, как Тиньков”, документальной антиутопии “Эффект летучей мыши” и других произведений. Проживает в Киеве и освещает российско-украинский конфликт, в том числе для канала “Непечатное”.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Михаила Шейтельмана на канале “Непечатное. Говорим о главном”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.12 / Маршал объяснил причины разногласий с сыном от третьего брака

12.12 / Глава ФБР уйдет в отставку до инаугурации Трампа

12.12 / В США по подозрению в изнасилованиях задержаны братья-бизнесмены из Израиля

12.12 / Теракт в Афганистане, убит министр по делам беженцев

12.12 / Президент Южной Кореи отказался добровольно уходить в отставку

12.12 / Reuters: Трамп, по всей видимости, определился с кандидатом на пост спецпосланника по Ирану

12.12 / Трамп объявил, что назначит своего друга-миллиардера послом в Турции

12.12 / Атаки БПЛА – причинен ущерб предприятиям в Таганроге и Брянске

11.12 / Антисемитский инцидент в Сиднее, полиция ищет злоумышленников

11.12 / Консультации у президента – Макрон намерен назвать имя премьера “в 48 часов”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика