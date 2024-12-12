 

Врачи доказали, что песни Михаила Круга помогают мужчинам сохранять потенцию до 100 лет

12.12.2024, 15:33, Разное
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Учёные медицинского кластера «Сколково» завершили исследование влияния аудиопроизведений на репродуктивную функцию мужчин. Согласно данным медиков, лучший исполнитель для сохранения потенции в пенсионном возрасте – Михаил Круг, чьи обертоны способны не только сохранять либидо, но и лечить хронические заболевания.

Для эксперимента специалистами была отобрана группа из сотни мужчин пенсионного возраста. У большинства из них исчезли простатит и цистит, а также восстановилась эректильная функция. Доброволец из Перми стал отцом в 101 год.  

Исследование доказало, что специфическая ритмическая структура и эмоциональная насыщенность песен Круга стимулируют выработку тестостерона – основного мужского полового гормона. Также было отмечено, что у пациентов, регулярно слушающих шансон, улучшилось общее самочувствие и повысился жизненный тонус.

На основе этих данных в Подмосковье планируют открыть специализированную клинику, где лечение импотенции будет осуществляться с помощью музыкальных сеансов. Пациентам предложат прослушивать композиции Михаила Круга в оборудованных барах с табачным дымом, создавая атмосферу, способствующую релаксации и восстановлению мужских сил.

Ведущие сексопатологи рекомендовали россиянам осуществлять половые акты под музыку шансонье – это не только улучшит продолжительность интимной близости, но и поспособствует сексуальному долголетию.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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