Врачи доказали, что песни Михаила Круга помогают мужчинам сохранять потенцию до 100 лет

Учёные медицинского кластера «Сколково» завершили исследование влияния аудиопроизведений на репродуктивную функцию мужчин. Согласно данным медиков, лучший исполнитель для сохранения потенции в пенсионном возрасте – Михаил Круг, чьи обертоны способны не только сохранять либидо, но и лечить хронические заболевания.

Для эксперимента специалистами была отобрана группа из сотни мужчин пенсионного возраста. У большинства из них исчезли простатит и цистит, а также восстановилась эректильная функция. Доброволец из Перми стал отцом в 101 год.

Исследование доказало, что специфическая ритмическая структура и эмоциональная насыщенность песен Круга стимулируют выработку тестостерона – основного мужского полового гормона. Также было отмечено, что у пациентов, регулярно слушающих шансон, улучшилось общее самочувствие и повысился жизненный тонус.

На основе этих данных в Подмосковье планируют открыть специализированную клинику, где лечение импотенции будет осуществляться с помощью музыкальных сеансов. Пациентам предложат прослушивать композиции Михаила Круга в оборудованных барах с табачным дымом, создавая атмосферу, способствующую релаксации и восстановлению мужских сил.

Ведущие сексопатологи рекомендовали россиянам осуществлять половые акты под музыку шансонье – это не только улучшит продолжительность интимной близости, но и поспособствует сексуальному долголетию.

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