 

Глава ФБР уйдет в отставку до инаугурации Трампа

12.12.2024, 14:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Директор ФБР Кристофер Рэй сообщил на внутреннем совещании в агентстве, что намерен покинуть свой пост до инаугурации Дональда Трампа. Ранее новоизбранный президент заявил, что намерен назначить на этот пост своего приближенного Кашьяпа “Кэша” Пателя.

Глава агентства обычно назначается на 10 лет, однако президент имеет право сменить его в любой момент. Рэй был назначен на свой пост Трампом в 2017 году. Когда ФБР было подключено к ведущимся против него расследованиям, Трамп заявил, что агентство вмешивается в политику на стороне его противников. Он говорил, что уход Рэя станет великим днем для Америки.

Патель в прошлом критиковал ФБР и призывал уволить его высшее руководство. Он также заявлял, что является противником “глубинного государства”. В то же время он известен как сторонник Израиля, называя нашу страну “союзником Америки номер один”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.12 / Тест: какой герой советского фильма “Человек с бульвара Капуцинов” произнес эту фразу?

12.12 / В США по подозрению в изнасилованиях задержаны братья-бизнесмены из Израиля

12.12 / Теракт в Афганистане, убит министр по делам беженцев

12.12 / Президент Южной Кореи отказался добровольно уходить в отставку

12.12 / Reuters: Трамп, по всей видимости, определился с кандидатом на пост спецпосланника по Ирану

12.12 / Трамп объявил, что назначит своего друга-миллиардера послом в Турции

12.12 / Атаки БПЛА – причинен ущерб предприятиям в Таганроге и Брянске

11.12 / Антисемитский инцидент в Сиднее, полиция ищет злоумышленников

11.12 / Консультации у президента – Макрон намерен назвать имя премьера “в 48 часов”

11.12 / Суд в РФ приговорил семь участников еврейского погрома в Махачкале к 8-9 годам лишения свободы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика