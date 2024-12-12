Житель Техаса получил тяжелый химический ожог от обычного лайма

Не так давно сорокалетний житель Техаса обратился к врачу с признаками аллергии и ожогов на руках — сыпью, которая сопровождалась жгучей болью, и волдырями. Чтобы кожа пришла в норму, потребовалось несколько месяцев.

Причиной ожога стал сок из 12 лаймов, которые вручную выжимал пострадавший — а также солнечный свет на открытом воздухе. По оценке врачей, изложенной в статье в журнале New England Journal of Medicine, у него был диагностирован классический фитофотодерматит, который вызывается токсинами растений под воздействием ультрафиолетового излучения.

В данном случае речь идет о классе токсинов — фурокумаринах, содержащихся в некоторых сорняках, а также растениях, употребляемых в пищу. Среди них сельдерей, морковь, петрушка, фенхель, пастернак, лайм, горький апельсин, лимон и грейпфрут.

Попадая в клетки кожи, фурокумарины активизируются под воздействием солнечного света, после чего в ДНК пострадавшего начинают формироваться поперечные связи, что приводит к гибели клеток и воспалениям.Источник — Ars Technica