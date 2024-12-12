Такер Карлсон анонсировал интервью с Башаром Асадом

Американский журналист Такер Карлсон сообщил о продолжении серии интервью с «лидерами мнений прошлого, настоящего и будущего», проживающими в России.

В ближайшее время экс-сотрудник Fox News планирует опубликовать трёхчасовую беседу с бывшим президентом Сирии Башаром Асадом, который с начала декабря вместе с семьей находится в Москве.

– Американскому и европейскому зрителю подробно рассказали, чего хочет захватившая Дамаск сирийская оппозиция. Я же хочу показать другую сторону медали — чего хотел президент Асад и его администрация, – написал Такер в своём X (бывший Twitter).

По информации «Комсомольской правды», беседу Карлсона с Асадом покажут сразу по трём федеральным телеканалам, а также будут транслировать на нескольких федеральных радиостанциях. Как сообщил изданию источник в администрации президента, интервью выйдет накануне Нового года или в первых числах января, что «обеспечит рекордные охваты».

Также Карлсон анонсировал ещё «несколько интересных бесед с москвичами и гостями столицы России», которые он планирует записать в начале 2025 года. Среди его потенциальных гостей российские журналисты называют бывшего президента Украины Виктора Януковича, экс-главу МИД Австрии Карин Кнайсль и осуждённого в США сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена.

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