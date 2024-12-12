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Ярославцы вернули в оборот более 1,4 млн рублей монетами

12.12.2024, 11:11, Новости
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В октябре во время осенней «Монетной недели» жители Ярославской области обменяли на банкноты и зачислили на свои счета 410 тысяч монет на общую сумму 1,43 млн рублей.

Во время акции банки принимали осевшие без использования монеты всех номиналов, в том числе потемневшие, окисленные, погнутые, поцарапанные и просверленные.

Более четверти сданных ярославцами металлических денег составили монеты номиналом 1 рубль, чуть менее 25% – 10 рублей, и почти 19% – 10 копеек. Самой редкой участницей акции стала единственная монета номина лом 25 рублей, сданная в областном центре. Также нечасто попадались монеты номиналом 1 и 5 копеек – их доля в общем количестве составила 3,5%.

– Прошедшая в октябре «Монетная неделя» стала второй в уходящем году. Всего в ходе весенней и осенней акций жители принесли почти 730 тысяч монет на общую сумму более 2,5 млн рублей, – отметил заместитель управляющего ярославским отделением Банка России Евгений Ефремов.

Всего в ходе акции жители ЦФО сдали более 12 млн монет на сумму 49 млн рублей.


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