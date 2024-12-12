Чемпионат поедателей гамбургеров в Колорадо покажут в прямом эфире в Африке

Американские либертарианцы решили организовать трансляцию чемпионата по скоростному поеданию гамбургеров на территорию нескольких африканских стран, чтобы «мотивировать лентяев взять свою судьбу в свои руки и начать работать».

Авторы инициативы признают её провокационность, но настаивают на том, что результат превзойдёт все ожидания.

– Мы считаем, что демонстрация изобилия и гастрономического мастерства в условиях, где люди буквально борются за выживание, подстегнёт их что-то менять, – считает глава замглавы Либертарианской партии Колорадо Феликс Гринвуд. – Если хочешь, такой же гамбургер, иди и работай, чёрт возьми – таков посыл нашей акции. В конце концов, пока ещё Байден у власти, можно приехать в США и попытать свои силы здесь. Мы разозлим многих, но зато кого-то спасём.

Трансляцию планируют организовать в Эфиопии, Эритрее и Южном Судане. При этом показ чемпионата в Сомали уже сорвался, поскольку местный подрядчик взял деньги, немедленно купил на них лодку и отбыл в сторону Европы.

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