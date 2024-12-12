 

Теракт в Афганистане, убит министр по делам беженцев

12.12.2024, 11:25, Новости дня
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Министр по делам беженцев созданного группировкой “Талибан” правительства Афганистана Халиль Хаккани и еще шесть человек погибли в Кабуле в результате теракта. Взрывное устройство было приведено в действие смертником, которому удалось пройти в министерство.

Хаккани, внесенный США в список разыскиваемых террористов, стал самым высокопоставленным представителем талибов, погибшим в Афганистане после того, как в 2021 году “Талибан” установил контроль над этой страной. Ответственность за теракт взяло на себя “Исламское государство”.

Министр принадлежал к влиятельной в движении “группе Хаккани”. Его старший брат Джалалуддин был известным лидером моджахедов, сражавшихся против советского вторжения. Сын Джалалуддина Сираджуддин занимает пост министра внутренних дел Афганистана.


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