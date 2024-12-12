 

“Ничего другого у меня нет” – как живет 76-летний Михаил Шуфутинский

12.12.2024, 10:45, Разное
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Певец уверяет, что ощущает себя гораздо более молодым, чем показывают цифры в паспорте. Он много выступает, снимается, и даст фору многим молодым звездам.

А оставаться в строю ему помогают трудолюбие и работоспособность. “Когда ты выходишь на сцену, то забываешь о любой усталости, – уверяет артист. – Хотя случается, что после перелета надо заснуть, потому что завтра будет концерт, после которого надо сесть в поезд и поехать в другой город. А до этого поезда еще надо дойти по снегу или дождю, и в поезде ты не уснешь. Потом надо пару часов поспать в отеле и вскоре идти на саундчек”.

“С возрастом это все становится сложнее, но когда наступает вечер и приходит время концерта, ты перестаешь про это думать – усталость и недовольство уходят на второй план, – заверяет музыкант. – Сцена лечит и помогает в жизни, потому что ничего другого в жизни у меня нет”.

Михаил Захарович следит за здоровьем, хотя и без фанатизма. “Я не сижу на диетах, но прежде чем что-то положить в себя, думаю больше, чем раньше, – рассказал музыкант. – Правда, не люблю вареный лук, вареный жир, плавающий в бульоне”.


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