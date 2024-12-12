 

Сирийские беженцы провели в европейских столицах митинги в поддержку Башара Асада

12.12.2024, 9:33, Разное
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Тысячи сирийских беженцев вышли на улицы европейских городов с требованием немедленно вернуть Башара Асада к власти.

Участники акций размахивали плакатами «Мы не хотим демократии», «Башар Асад наш отец» и «Башар, прости нас!»

– Нам не нужны свободные выборы, мы всё равно не сможем выбрать на них достойного президента. Семья Асад 53 года лет правила страной и отлично справлялась. Благодаря им миллионы сирийцев смогли уехать на Запад и улучшить своё материальное положение, – отметил организатор митинга в Берлине.

В Лондоне беженцы протестовали возле российского посольства. Они вышли с плакатами на русском языке: «Россия! Верни диктатора домой!»

– Зачем было устраивать эту интервенцию? Всё было хорошо: мы жили в прекрасном Лондоне, а Асад проводил свои чудовищные репрессии. Всех всё устраивало. Демократия должна быть в Европе, а на Ближнем Востоке она не приживётся, – заметил организатор акции.

Митингующие в Стокгольме признавались в любви к Швеции.

– Демократия или тирания для нас не важно. Мы успешно живём в Гётеборге уже десять лет и создали свою уникальную этническую общность, где говорят только по-арабски. Если нас отправят в Сирию, то Швеция лишится уникальной изюминки, – заявил один из протестующих.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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