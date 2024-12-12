Рупор кремлевской пропаганды: Потная катка через “Госуслуги”

Потная катка через "Госуслуги"

Группа сенаторов и депутатов подготовила к внесению в Госдуму законопроект, согласно которому планируется ввести идентификацию пользователей видеоигр через мобильный номер или портал «Госуслуги».

Об этом пишет «Коммерсантъ».

Кроме того, предполагается, что площадки, включая Steam и GOG, будут информировать пользователей о нецензурных выражениях, курении, алкоголе или насилии.

«Сами распространители видеоигр при авторизации пользователей должны будут проводить их идентификацию с помощью абонентского номера, Единой системы идентификации и авторизации (ЕСИА, портал «Госуслуги») или Единой биометрической системы», — говорится в материале.

Авторы инициативы также предлагают проводить экспертизу видеоигр, которая определит наличие в них запрещённой к распространению в России информации.

Ранее зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова рассказала об идее вести возрастную маркировку для компьютерных игр.

https://russian.rt.com/russia/news/1408170-rossiya-polzovateli-videoigry – цинк

Не, ну я нисколько не сомневался, что рано или поздно все дойдет до авторизации в интернете по паспорту или через "Госуслуги", но все же не предполагал, что захотят начать именно с видеоигр. Дальнейший расцвет пиратства предвижу я.

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