 

Рупор кремлевской пропаганды: Потная катка через “Госуслуги”

12.12.2024, 6:05, Разное
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Потная катка через "Госуслуги"

Группа сенаторов и депутатов подготовила к внесению в Госдуму законопроект, согласно которому планируется ввести идентификацию пользователей видеоигр через мобильный номер или портал «Госуслуги».
Об этом пишет «Коммерсантъ».

Кроме того, предполагается, что площадки, включая Steam и GOG, будут информировать пользователей о нецензурных выражениях, курении, алкоголе или насилии.

«Сами распространители видеоигр при авторизации пользователей должны будут проводить их идентификацию с помощью абонентского номера, Единой системы идентификации и авторизации (ЕСИА, портал «Госуслуги») или Единой биометрической системы», — говорится в материале.

Авторы инициативы также предлагают проводить экспертизу видеоигр, которая определит наличие в них запрещённой к распространению в России информации.

Ранее зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова рассказала об идее вести возрастную маркировку для компьютерных игр.

https://russian.rt.com/russia/news/1408170-rossiya-polzovateli-videoigry – цинк

Не, ну я нисколько не сомневался, что рано или поздно все дойдет до авторизации в интернете по паспорту или через "Госуслуги", но все же не предполагал, что захотят начать именно с видеоигр. Дальнейший расцвет пиратства предвижу я.

Источник: Colonel Cassad


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