Тыква в духовке: рецепт станет оригинальным гарниром к птице или самостоятельным блюдом

Ингредиенты на 2-4 порции:

• Тыква — 500 г

• Апельсин — 2 шт.

• Сахар — 2 ч. ложки

• Молотая корица — 0,5 ч. ложки (или по вкусу)

Приготовление:

Шаг 1: Начните с подготовки тыквы. Тщательно промойте её под холодной водой и очистите от семечек. Лучше всего использовать круглую тыкву или часть продолговатой тыквы сорта баттернат, так как они обладают сладким вкусом и приятной текстурой.

Шаг 2: Нарежьте тыкву ломтиками толщиной около 2 см. Для этого рецепта очищать тыкву от кожуры не обязательно, так как она станет мягкой во время запекания.

Шаг 3: Перейдите к апельсинам. Промойте их и аккуратно очистите от кожуры. Затем вырежьте дольки, убирая белые пленки, чтобы они не горчили.

Шаг 4: Выложите в форму для запекания ломтики тыквы и дольки апельсина. Чтобы добавить аромата, выдавите сок из оставшейся мякоти апельсина прямо в форму.

Шаг 5: Посыпьте тыкву и апельсины сахаром для придания сладости и карамелизации. Затем поставьте форму в заранее разогретую духовку и запекайте около 30 минут при температуре 180 °C.

Шаг 6: После того как тыква станет мягкой и слегка подрумянится, посыпьте её молотой корицей. Это добавит блюду теплоты и пряного аромата.

Шаг 7: Запеченная тыква с апельсинами готова! Подавайте её горячей в качестве гарнира или наслаждайтесь как самостоятельным блюдом.

Пищевая ценность (на 100 г):

• Калории: 55 kcal

• Белки: 1 г

• Жиры: 0 г

• Углеводы: 14 г

• Насыщенные жиры: 2 г

• Пищевые волокна: 3 г

• Добавленный сахар: 0 г

Этот простой и вкусный рецепт запеченной тыквы с апельсином не только порадует вас своим вкусом, но и станет ярким украшением вашего стола. Попробуйте его приготовить и насладитесь гармонией сладости и пряности.