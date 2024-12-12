 

Переживающий кризис в отношениях Дмитрий Маликов ушел от жены к друзьям

12.12.2024, 4:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Музыкант, которому в этом году исполнилось 54 года, откровенно заявил, что предпочитает проводить свободное время с друзьями, а не с женой Еленой. Это заявление стало поводом для размышлений: действительно ли в их отношениях возник кризис, или это просто временные трудности?

Дмитрий и Елена Маликовы считаются одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. Они вместе уже более трех десятилетий и в следующем году планируют отпраздновать серебряную свадьбу. Однако слухи о возможных разладах в их семье начали появляться уже два года назад, когда некоторые источники сообщали о том, что супруги якобы разъехались по разным адресам. Тогда Маликов опроверг эти слухи, но отметил, что иногда предпочитает проводить выходные без жены.

“Я играю в футбол, общаюсь с сыном, хожу с друзьями в рестораны и кино”, — рассказал артист.

Эти слова заставили многих задуматься о том, что происходит в их отношениях. Некоторые эксперты, такие как блогер Саша Стоун, подчеркивают важность совместного досуга для супругов. “Совместный досуг между супругами необходим. У каждого должно быть свое личное пространство”, — отметил актер Алексей Гаврилов.

Однако история их отношений не всегда была гладкой. В 2008 году после серьезной ссоры они не общались почти месяц. Елена делилась, что Маликов часто реагирует на неудачи в работе слишком эмоционально, что иногда приводит к конфликтам. Однажды, по ее словам, произошла даже серьезная стычка между ними.

“Я набрасываюсь на него с кулаками, а он в ответ как шандарахнет меня”, — вспоминает Елена. Несмотря на это, она утверждает, что никогда не знала своего мужа таким агрессивным и надеется, что это никогда не повторится.

В 2010 году их брак снова подвергся испытаниям после слухов о романе Дмитрия с моделью Ириной Антоненко. Поговаривали, что музыкант собирается оставить жену ради молодой возлюбленной. Но несмотря на все испытания, пара продолжала вместе преодолевать трудности.

На фоне этих событий возникает вопрос: действительно ли у Дмитрия и Елены проблемы в отношениях? Или же это всего лишь этап, который они смогут преодолеть? Как утверждает сам Маликов, он считает себя главным в семье, хотя и признает важность компромиссов. “Главный в доме — я. И в чем это проявляется? “Как скажешь, дорогая”, — говорит он с улыбкой.

Тем не менее, многие поклонники остаются обеспокоенными тем, что их идиллия может быть под угрозой. На фоне последних заявлений артиста о том, что он предпочитает проводить время с друзьями, возникает ощущение, что между супругами существует дистанция.

Возможно, время покажет, как сложатся отношения Дмитрия и Елены. Пока же они продолжают оставаться одной из самых известных пар в российском шоу-бизнесе, и поклонники надеются на лучшее.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.12 / Трамп объявил, что назначит своего друга-миллиардера послом в Турции

12.12 / Атаки БПЛА – причинен ущерб предприятиям в Таганроге и Брянске

12.12 / Брэду Питту и Анджелине Джоли предложили круглую сумму за воссоединение на экране

11.12 / Антисемитский инцидент в Сиднее, полиция ищет злоумышленников

11.12 / Консультации у президента – Макрон намерен назвать имя премьера “в 48 часов”

11.12 / Суд в РФ приговорил семь участников еврейского погрома в Махачкале к 8-9 годам лишения свободы

11.12 / На Гаити члены банды по указанию жреца вуду зарезали более 180 человек

11.12 / Захарова обвинила Израиль в нарушении договора 1974 года

11.12 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1022-й день войны

11.12 / Российский удар по клинике в Запорожье, есть убитые и раненые

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика