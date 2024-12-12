 

Мнение: Жертва Виктора Гюго

12.12.2024, 3:55, Разное
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Давно у нас не было практических примеров из моего психологического консультирования. А они не устают дарить мне удивительные истории. И вот – недавний случай с клиентом, жалующимся на тяжелое разочарование в личной жизни, возникшее после постигшего его типичного «курортного романа». Итак, этот человек аттестовал себя как довольно романтического юношу, который однажды на курорте познакомился с очаровательной женщиной. Солнце и теплое море способствуют воспламенению чувств, и внезапно, по его словам, меж ними вспыхнул чрезвычайно страстный и пылкий роман. Весь отдых прошел как в тумане, полный самых страстных признаний и обоюдного влечения внезапных любовников друг к другу. Роману нисколько не мешало, что подруга оказалась не вполне свободна – она была замужем и даже, более того, уже обременена потомством. У нее был сын.

Отчего ж вспыхивает и умирает любовь? Как романтика и жажда подвига способна разрушать самые прочные семейные союзы? Все это – на вашем любимом Бусти – https://boosty.to/sapojnik. Пройдите по ссылке – сказка ложь, да в ней намек. А у вашего Сапожника, как все знают, ни капли лжи – всё и всегда основано на реальных событиях!

Источник: Размышления вольного социолога


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