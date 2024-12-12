Атаки БПЛА – причинен ущерб предприятиям в Таганроге и Брянске

В ночь на 11 декабря украинские БПЛА атаковали цели в Таганроге (Ростовская область). Временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил: “Повреждения получило промышленное предприятие, сгорело 14 автомобилей на парковке”.

Информация о причиненном ущербе уточняется.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз сообщил о пожаре на производственном объекте в Брянске в результате атаки беспилотников.