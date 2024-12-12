Мнение: Сколько золота большевики дали туркам, перенос Мавзолея в Ульяновск и Путин о коммунизме

1. Греки и армяне относят себя к числу самых пострадавших от коммунизма народов, наряду с русскими и камбоджийцами. В 1920 году большевики во главе с Лениным решили поддержать Турцию в её войне с Грецией, направив туркам значительную финансовую и военную помощь – миллионы рублей золотом и тонны боеприпасов. Турция в итоге победила, а Греция войну проиграла, лишившись при этом огромных территорий в Малой Азии, откуда греки, жившие в этом регионе 3000 лет, были полностью выселены. Армяне также потеряли огромные территории исторической Армении, включая гору Арарат.

Турция, однако, большевиков надула: русское золото потратило, но социализм строить не стала. Уже в то время политические лидеры Турции проявляли завидный политический прагматизм и расчётливость (кто-то сказал бы коварство), легко заключая выгодные союзы и легко отворачиваясь от ставших ненужными союзников. Цитирую (ссылка):



Ленин …помог создать современную Турцию, полностью сдав наши завоевания на турецком фронте в Первую мировую войну, а потом и вооружая турок в войне против греков.

Это благодаря …Ленину и … революции мы не получили Константинополь и теперь зависим от Турции. И периодически нам угрожает военный конфликт с Турцией. Это …Ленин поспособствовал тому, что наши вековые проблемы с Турцией не были решены.

И напомню, это …большевики переплавили памятник в честь нашей победы в русско-турецкой войне 1877-78 гг. Это большевики уничтожили в Севастополе памятник адмиралу Нахимову, чтобы не обидеть турок.

Хуже того, растрата Лениным золота на поддержку Турции и прочие иностранные революционные прожекты стала одной из причин голода в России 1921-1923 годов, в котором погибли миллионы людей. Историк Александр Дюков пишет (ссылка 1, ссылка 2, ссылка 3, ссылка 4):



Занимательная статистика:

– В результате изъятия церковных ценностей в 1922 году большевики получили 4 миллиона 650 тысяч рублей золотом, из которых на покупку хлеба для голодающих в Поволжье было направлено 1 миллион рублей золотом, не менее 1,5 миллионов рублей золотом составили расходы на изъятие ценностей.

– В период с 1920 по 1922 годы не менее 10 миллионов рублей золотом было передано большевиками в Турцию режиму Мустафы Кемаля.

…

Меня поправили относительно количества золота, подаренного Лениным Ататюрку. Признаю свою ошибку. Ататюрку дали не 10 миллионов рублей золотом, а 11,97 миллионов рублей золотом, что эквивалентно 9,270 т чистого золота. См.: Мосякин А.Г. Золото Российской империи и большевики. 1917–1922 гг.: документы с комментариями и анализом. Том 1. М.: Международные отношения, 2021. С. 150-151.

…

Собственно, разбазаренное Лениным в 1917-1921 гг. золото – по оценкам Мосякина более 800 тонн (драгоценные камни и серебро здесь не учтены) – это именно та подушка безопасности, которая в условиях индустриализации позволила бы не продавать зерно за рубеж дешево и спасла бы миллионы крестьян от голодной смерти. Но все было бездарно спущено в казино на несостоявшуюся мировую революцию.

…

Маленькая деталь: в 1920 г., когда Ленин начал финансировать националиста Ататюрка, планируемые расходы бюджета РСФСР в 7,5 раз (!!!) превосходили доходы. И конечно, какой-нибудь приземленный человек в этой ситуации постарался бы имевшиеся в бюджете деньги направить на что-нибудь приземленное, вроде развития социалистической промышленности или транспорта, чтобы рабочие места были и чтобы в бюджет деньги шли. Но Ильич помнил о мировой революции и всё смело ставил на красное.

В защиту действий Ленина можно привести некоторые аргументы: союз с Турцией и разграничение сфер влияния способствовали тому, что Красная армия восстановила контроль над Закавказьем – Грузией, Арменией и Азербайджаном.

Однако, во-первых, если бы не большевики с их абсолютно неуместной революцией и развязанной ими гражданской войной, Россия бы не потеряла ни эти территории, ни восточные части Турции, завоёванные нашей армией в ходе Первой мировой войны.

Во-вторых, Советская Россия могла бы в теории поддержать Грецию или хотя бы не вмешиваться, а вопросы в Закавказье решать независимо от слабой в тот момент Турции. Выбор в пользу турков был сделан по идеологическим причинам: на стороне Греции была Антанта, капиталисты, тогда как Ататюрк пообещал Ленину «совместно бороться против империалистов», очевидно, подав ложные надежды на некое дальнейшее участие Турции в «мировой революции».

Однако хотя турки и ввели у себя красный флаг со звездой и полумесяцем, напоминавший советский флаг со звездой и серпом, никакого коммунизма они у себя строить не стали, Ленина обманули. Мы можем осуждать турок за вероломство, но мы должны признать их практичность. Турция, находившаяся после развала Османской империи в очень тяжёлой ситуации, всё же смогла выстоять и сохраниться как достаточно крупная страна.

Для сравнения. Если бы не катастрофа 1917, то есть если бы России удалось отбиться от коммунистов, можно предположить, что наше население прирастало бы с той же скоростью, что и в Турции. Тогда на территории России жили бы к 1991 году не 150 млн, а 430 млн человек.

2. В комментариях часто возмущаются тем, что Ленин после всех его грехов лежит на Красной Площади, на главной площади страны. Конечно, хоронить Ленина нельзя: это было бы несправедливо как по отношению к русской земле, так и по отношению к истории.



Напрашивается идея переместить тело Ильича в Эрмитаж, к другим мумиям. Опять-таки, туристам из Китая будет удобно осматривать покойного вождя. Однако я полагаю неправильным с исторической точки зрения отделять друг от друга Ленина и Мавзолей: это две составные части единого культурного комплекса. Ленин вне Мавзолея — ещё куда ни шло, но Мавзолей без Ленина точно осиротеет.



Полагаю, идеальный вариант — аккуратно разобрать Мавзолей по кирпичику и бережно, с участием лучших реставраторов страны, переместить в более подходящее место — в Ульяновск, например. Кстати, объясните, почему Ульяновску не вернули ещё до сих пор историческое название, Симбирск?

3. Алексей Антонов приводит видео с высказываниями Владимира Путина о коммунистах в интервью, записанных в 1991 году и много лет спустя, когда Путин уже стал президентом. Мнение Путина о коммунизме за это время не изменилось (ссылка).

В связи с этим Алексей формулирует и свою точку зрения, как нам сегодня следует относится к коммунистическому периоду в истории нашей страны:

Все свежие споры за коммунизм, которые активизируются в родной стране каждый раз, когда она «в опасности» и «ситуация серьезная» — все эти споры упираются в один простой вопрос.

Вот Вы, конкретно Вы: ЗА государственный переворот и свержение власти во имя справедливости? В том виде, в котором Вы её понимаете? Убивать самому своих сограждан, приказывать другим убивать своих сограждан для политических целей — приемлемо?

Да или нет?

Не может тут быть никаких «нет, но вот царский режим…, поэтому да».

Убивать будете во имя «справедливости»? Если будет такая возможность? Товарищи коммунисты?

Признание того, что коммунизм был [вообще] не нужен, это некоторый этап взросления. Цитируя Верховного, «всё это не более, чем красивая и вредная сказка; попытка осуществления которой нанесла нашей стране огромный ущерб». <…>

Всё это не означает, что СССР преступная страна, или что достижения не достижения, или что нам нечем гордиться. Это наша страна, лично я в ней родился, когда она ещё была СССР. И нам есть, чем гордиться. Но, это не отменяет того, что нашей стране [вообще] не нужен был коммунизм, коммунисты, левое движение и прочая социалистическая социальность через перераспределение и массовые расстрелы. И сейчас не нужен.