 

Брэду Питту и Анджелине Джоли предложили круглую сумму за воссоединение на экране

12.12.2024, 0:50, Новости дня
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Продюсер Дэнни Росснер заявил, что готов предложить бывшим супругам значительный гонорар, чтобы убедить их вернуться к совместной работе. По словам Росснера, он собрал около 60 миллионов долларов от спонсоров для создания фильма, который он разрабатывает уже два десятилетия.

Это будет история любви, разворачивающаяся в знаменитом отеле Martinez в Каннах во время Второй мировой войны, основанная на реальных событиях. В этом проекте Питт должен сыграть владельца отеля Эммануэля Мартинеса, а Джоли — его загадочную любовницу Эмму Дигард.

Несмотря на оптимизм продюсера, ситуация между бывшими супругами остается напряженной. В сентябре этого года организаторы Венецианского кинофестиваля были вынуждены планировать показ фильмов Питта и Джоли в разные дни, чтобы избежать их случайной встречи. Это подчеркивает сложные отношения между ними, которые продолжают оставаться в центре внимания средств массовой информации.

Росснер также отметил, что сценарий включает в себя интимные сцены, которые, по его словам, будут “горячими”, но не непристойными. Он не уточнил, как будет распределяться гонорар между актерами, что может стать серьезной преградой на пути к реализации проекта. По оценкам продюсера, сейчас Питт зарабатывает от 20 до 25 миллионов долларов за фильм, а Джоли — около 15 миллионов. Росснер выразил готовность предложить им на 50% больше их текущих ставок.

Если Брэд и Анджелина согласятся на это предложение, это может стать не только финансовым успехом для них, но и настоящим событием в мире кино. Однако остается вопрос: смогут ли они преодолеть личные разногласия ради общего проекта? Время покажет, станет ли этот фильм реальностью или останется лишь мечтой продюсера.


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