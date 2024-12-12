Мнение: Реклама про Катю

Хочу отрекламировать чудесного автора с нашего Телеграма – Катю Пебел. Катя ведет в Телеграме свой канал по обучению английскому, и она очень опытный преподаватель английского с 20-летним стажем, и ее канал, как и ее блог в Фейсбуке полон самой полезной информации для всех, кто хотел бы говорить на великом и могучем Инглише.

Но – это далеко не всё! Канал Катерины может быть для вас необходим даже в том случае, если вы в гробу видали английский и предпочитаете исключительно русский. Дело в том, что Катерина – это одна из лучших в России мастеров в жанре юмористической миниатюры о жизни, своего рода «Довлатов в юбке». Она невероятно остроумна и наблюдательна, все ее крохотные заметки крайне ценны, поскольку дают понимание всего того, что с нами творится в настоящий момент. Что называется «как в капле воды». Не надо шерстить тонны новостных порталов – читайте Катю, и вы всегда будете в курсе если не событий, то господствующего настроения сегодняшнего дня. Катя со странной фамилией Пебел чувствует нерв текущего времени, как никто.

Словом, подпишитесь на Катю – вы подсядете на эту удивительную женщину, как на наркотик. Не исключаю, что и по-английски заговорите. Вот ее канал:

https://t.me/katyapebell